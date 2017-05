Charlotte Gainsbourg à 14 ans au Festival de Cannes...

Charlotte Gainsbourg est de retour au Festival de Cannes pour présenter le film Les Fantômes d'Ismaël (hors compétition) qui ouvre la manifestation. Au côté de Marion Cotillard, Mathieu Amalric et du réalisateur Arnaud Desplechin, elle monte les marches d'un palais qu'elle connaît bien. Et pour cause, en 1986, à 14 ans, elle était déjà sur la Croisette...

Fille des icônes Serge Gainsbourg et de Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg s'est rendu à Cannes pour la 39e édition. L'Effrontée avait ouvert les festivités en compagnie de Charles Vanel, 93 ans. Un tandem qui transcendait les générations cinéphiles. On imagine que l'adolescente devait être impressionnée d'être au côté de du héros du Ciel est à vous, L'Aîné des Ferchaux, Sept morts sur ordonnance et Le Salaire de la peur !

L'histoire d'amour de Charlotte Gainsbourg se poursuivra avec notamment sa présence dans le jury en 2001 puis son prix d'interprétation en 2009, pour Antichrist de Lars von Trier. Prochaine étape désormais pour la comédienne de 45 ans ? Venir sur le red carpet en compagnie de ses trois enfants nés de son couple avec Yvan Attal, Ben (20 ans), Alice Jane (15 ans) et Jo (6 ans).