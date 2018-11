Charlotte Gainsbourg au cinéma avec son fils, Ben Attal : "Il avait envie..."

Après un an de tournée avec le sublime album Rest, Charlotte Gainsbourg va clore cette page par un concert à l'Olympia de Paris le 10 décembre 2018 puis les dernières dates à l'étranger, dont Londres le 11. Au coeur de cette aventure, elle a eu le temps de retrouver les plateaux de tournage avec un grand rôle dans le nouveau film de son compagnon Yvan Attal, Mon chien stupide, attendu en salles le 30 octobre 2019. Dans le magazine Elle, dont elle fait la couverture ce vendredi 30 novembre, elle raconte ce tournage "très familial" d'autant qu'elle donne la réplique à leur fils aîné, Ben Attal, 21 ans.

Il n'est pas crédité mais on parierait avoir reconnu Ben Attal dans Le Brio (2017) le précédent film de son père, et il avait aussi fait des apparitions dans Ma femme est une actrice (2001) et Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants (2004). Cette fois-ci, il décroche un vrai rôle dans Mon chien stupide qui raconte l'histoire d'un homme en plein crise de la cinquantaine qui, contre l'avis de sa famille, accueille un chien bien encombrant dans sa vie. Charlotte Gainsbourg raconte dans Elle ce retour devant la caméra de l'homme de sa vie avec qui elle a déjà tourné plusieurs films : "Ça a été super de se retrouver, le scénario est très différent, on n'a pas du tout l'impression d'une redite [ils forment évidemment un couple à l'écran, NDLR]. L'ambiance était très famille, d'autant que notre fils Ben joue avec nous." Une nouvelle génération d'artistes se profile-t-elle chez les Gainsbourg-Attal ? "Ça, c'est à lui de le dire, répond sa mère. En tout cas, il avait envie d'essayer."

Pendant des années, Charlotte Gainsbourg a protégé ses enfants des médias et des photographes. Et puis, elle les a filmés pour chacun des clips de l'album Rest. Ben Attal est le héros charismatique de Ring-A-Ring O'Roses. "Quand il a été question de réaliser ces clips, je n'avais qu'une envie : les filmer eux [Ben a deux petites soeurs : Alice (16 ans) et Joe (7 ans), NDLR]. Je me suis dit que suffisamment de temps avait passé. (...) Je suis beaucoup moins frileuse aujourd'hui à l'idée de leur permettre ces expériences-là."