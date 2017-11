Charlotte Gainsbourg : Ce cadeau de son père qu'elle transmet à ses enfants

Dans Rest, attendu le 17 novembre, il est beaucoup question de la mort, celle de son père dans la chanson Lying With You et bien sûr celle de sa grande soeur, Kate Barry, dans les morceaux Rest et Kate. Pour l'incroyable single Bloody Valentine, Charlotte Gainsbourg est filmée en mariée dans les bras de Devonté Hynes (l'artiste Blood Orange). Le duo apparaît à tous les âges et ce sont les filles de Charlotte, Alice (14 ans) et Joe (6 ans), qui l'incarnent enfant. Dans la vidéo de Ring-A-Ring O' Roses, disponible en exclusivité sur Apple Music, c'est son fils, Ben Attal (20 ans), qui tient le haut de l'affiche. Pour Charlotte, qui chantait Lemon Incest avec son père quand elle avait 12 ans, qui a sorti ses premiers films et son premier disque Charlotte for Ever avant 15 ans, les choisir était tout naturel : "Je suis tellement heureuse que mon père m'ait filmée et qu'il ne se soit pas censuré, même s'il pouvait s'agir de choses choquantes. Ce sont des images qui restent, et qui comptent. Je suis extrêmement reconnaissante à mes parents de m'avoir laissée faire des films si jeunes."

Les souvenirs de studio avec Serge demeurent les plus forts de Charlotte Gainsbourg : "Avec mon père, je chantais, je faisais trois prises et je plongeais dans la piscine. Je m'en foutais suffisamment pour garder mon insouciance. Il portait sur moi un regard bienveillant. Il était tellement heureux de ce que j'arrivais à faire, malgré tous les accidents... parce qu'il faut dire que je chantais un peu faux quand même. Il était touché. Et il n'y a rien de plus beau que ça. J'avais envie d'offrir la même occasion à mes enfants, même si je ne pense pas que cela soit une aussi belle occasion."

Prendre le risque d'exposer ses trois enfants n'inquiète guère Charlotte Gainsbourg : "On ne regarde plus beaucoup les clips aujourd'hui", répond-elle en riant. Elle se sent plus préoccupée par l'intérêt que peuvent porter ses filles à des personnalités comme Kim Kardashian. "Je n'arrive pas savoir si j'ai raté le coche et si je suis un vieux schnock, ou si c'est une mode qui va passer."

Pour Numéro, Charlotte Gainsbourg évoque longuement son enfance qu'elle avoue avoir idéalisée. Une enfance mystérieuse et tellement forte qu'elle reproduit certaines des mauvaises habitudes de ses parents avec ses trois enfants, comme celle de leur montrer certains films bien trop jeunes. Quant à ses propres souvenirs, elle explique que Kate, de quatre ans son aînée, avait ce rôle particulier de la faire redescendre sur terre : "Elle me disait toujours : 'Mais ce n'était pas du tout joyeux ! On ne voyait jamais nos parents ! Toutes nos vacances en Normandie, on se faisait chier !'"

