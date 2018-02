Charlotte Gainsbourg célèbre ses soeurs, ses parents... Elle n'oublie pas un proche

Acclamée au cinéma avec les César de meilleurs espoir (L'Effrontée) et second rôle (La Bûche) ou encore par un prix d'interprétation à Cannes (Antichrist), Charlotte Gainsbourg a été sacrée dans le domaine de la musique durant les Victoires de la musique le 9 février. Elle a remporté le prix de l'artiste féminine, face aux nommées Louane et Catherine Ringer.

Habillée en jean, un look qui rappelle évidemment celui de son illustre père Serge Gainsbourg, l'artiste a été saluée pour son disque Rest, profondément intime. Sur scène, celle qui a interprété durant la soirée Ring-A-Ring O' Roses et a rendu hommage à son ami Etienne Daho, est venue chercher son prix avec enthousiasme et émotion.

Si elle a bien évidemment commencé par remercier son complice pour l'album qu'elle admire tant, SebastiAn, elle a ensuite déclaré : "Pour cet album, j'ai eu ma soeur en tête. Je pense à elle, évidemment, ce soir. Ma soeur, Kate [Barry, décédée en 2013]. J'ai mon père en tête. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est un album qui porte la vie aussi. Et moi je suis vivante. Je veux célébrer les gens autour de moi, ma mère [Jane Birkin], qui compte énormément pour moi, ma soeur Lou [Doillon], mon frère Lulu [Gainsbourg]. Et puis après plus personnellement, ceux qui m'ont subi pendant ces quatre années de gestation d'album, Yvan [Attal] et mes enfants [Ben, Alice et Joe]." Ces derniers apparaissent d'ailleurs dans certains clips du disque.