Charlotte Gainsbourg, entourée de son amoureux et sa mère, dévoile sa Promesse

Charlotte Gainsbourg est sous tous les projecteurs ! Après avoir défendu avec beaucoup d'enthousiasme, de passion et de sincérité son nouvel et cinquième album, Rest, c'est en tant qu'actrice qu'on retrouve la star. Le 12 décembre, elle a assuré l'avant-première du film La Promesse de l'aube, dans lequel elle partage l'affiche avec Pierre Niney. Une oeuvre intense, baignée d'histoire et d'émotion, revenant sur le parcours de l'écrivain Romain Gary.

De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu'à ses exploits d'aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale... Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c'est à Nina, sa mère, qu'il le doit. Charlotte Gainsbourg incarne cette maman sur plusieurs générations et livre une performance bouleversante face au toujours impeccable Pierre Niney, césarisé pour Yves Saint Laurent. Le personnage du romancier est quant à lui joué, plus jeune, par Nemo Schiffman – fils d'Emmanuelle Bercot révélé dans Elle s'en va – et Pawel Puchalski. Les deux jeunes comédiens ne sont pas peu fiers de poser avec leurs partenaires lors de cette projection, pour le plus grand plaisir du réalisateur Eric Barbier.

La séance a été suivie par une after party au restaurant le Café Marly à Paris. L'équipe du film a pu célébrer la sortie future du long métrage en présence de leur proche. Ainsi, Charlotte Gainsbourg a pu compter sur le soutien des piliers de sa vie : son bien-aimé et père de ses trois enfants, Yvan Attal, qui vient lui de sortir Le Brio, et de sa chère maman, Jane Birkin.

La Promesse de l'aube, en salles le 20 décembre 2017