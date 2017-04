Charlotte Gainsbourg et la chirurgie : Son père l'a convaincue de dire "non"

Réputée pour sa douceur, son élégance et sa beauté naturelle, Charlotte Gainsbourg est finalement comme toutes les autres femmes : pleine de complexes. Avec l'âge, l'actrice et chanteuse de 45 ans admet qu'elle a toutefois appris à s'accepter telle qu'elle est. Mais lorsqu'elle était encore adolescente, la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg souffrait de son image, à tel point qu'elle avait sérieusement songé à recourir à la chirurgie esthétique.

Interrogée par le site mode et beauté The Cut pour faire la promotion de sa collection de maquillage créée en collaboration avec la marque de cosmétiques Nars, Charlotte Gainsbourg a ainsi confié qu'elle avait mis beaucoup de temps à accepter son nez. C'est son père, disparu il y a maintenant vingt-six ans, qui l'a aidée à l'assumer, lui évitant ainsi de passer par la case bistouri. "Mon père me disait toujours qu'avoir un grand nez était ce qui donne du caractère. Je voulais refaire mon nez. Je détestais mon nez. Il m'embarrassait beaucoup. Mais il m'a dit que ce serait la pire erreur à faire et que Juliette Gréco avait autrefois un merveilleux et grand nez, qu'elle a fait de la chirurgie et que ce n'était plus elle du tout. Ce n'était plus la même personne. Donc bien, un grand nez", a-t-elle glissé dans un rire.

J'avais l'impression d'être le vilain petit canard

Contradictoirement, c'est parce qu'elle était pleine de complexes que Charlotte Gainsbourg n'a jamais été vraiment portée sur l'utilisation excessive de maquillage. "C'est aussi parce que je viens d'une famille où tout le monde était beau. Ma grand-mère était incroyablement belle. Ma mère n'était pas à l'aise avec elle-même, et elle était magnifique. Ma belle-mère était une beauté. Ma soeur Lou [Doillon] était incroyable. Elle avait quatre ans de moins que moi et elle avec les cheveux dorés. J'avais l'impression d'être le vilain petit canard. Les gens avaient l'habitude de dire : 'Oh Charlotte. Elle est tellement drôle.' Donc j'ai compris que mes qualités ne résidaient pas dans mon apparence. Mais aujourd'hui, lorsque je regarde des photos de moi plus jeune, je vois bien que j'étais jolie. J'aurais pu en profiter bien bien plus, si seulement j'avais fait la paix avec moi-même plus tôt", a-t-elle ajouté.

Son expérience lui permet cependant de mieux guider sa fille aînée Alice, aujourd'hui âgée de 14 ans. "Je lui apprends à s'accepter elle-même. C'est parfois délicat à cet âge parce qu'on n'a pas envie d'être soi-même. (...) Tout est question d'explorer ce dont on a besoin d'explorer sans se perdre", a-t-elle sagement conclu.