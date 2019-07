Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal : La belle surprise de leur fils, Ben Attal

Le début de l'été annonce la fin de l'année scolaire, le début des vacances et surtout : les remises de diplômes. Ben Attal en sait quelque chose, puisqu'il vient de se voir remettre un prestigieux diplôme de l'école de cuisine Ferrandi. Cette institution forme aux métiers de la gastronomie et du management hôteliers, la passion du jeune homme de 22 ans. En effet, il avait arrêté ses études à l'âge de 15 ans afin de travailler comme cuisinier dans un restaurant, au Royaume-Uni. L'obtention de son précieux diplôme est à coup sûr une grande joie pour ses parents, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal.