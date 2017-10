Charlotte Gainsbourg foudroyée par la mort de Serge : "J'aurais dû m'y attendre"

Dans cette belle interview, Charlotte Gainsbourg évoque également son complexe de l'imposteur. Quand son père la faisait chanter, il ne fallait surtout pas qu'elle fasse la chanteuse. Ce sont les défauts qui le séduisait. Idem avec le réalisateur Lars Von Trier (avec lequel elle a tourné trois films – elle n'évoque pas la polémique soulevée par Björk sur le réalisateur danois) – qui n'attend surtout pas de ces acteurs de faire les acteurs. "C'est pourquoi j'ai tant de mal à me considérer vraiment comme une chanteuse et une comédienne. Mais, maintenant, je sais, j'ai compris : j'aime bien me sentir mal à l'aise dans cette situation. Ce qui ne m'empêche pas d'être blessée quand le lis des internautes qui disent que je n'ai pas de voix ou je ne suis qu'une 'fille de'... Ça me blesse parce que c'est un peu vrai, j'ai un filet de voix."

Charlotte Gainsbourg pousse le trait jusqu'à titrer I Am a Lie ("je suis un mensonge") l'autoportrait qu'elle signe sur son nouvel album, Rest. Un mensonge lauréat de deux César, d'un prix d'interprétation à Cannes et interprète (et désormais auteure) de cinq albums.