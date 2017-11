Charlotte Gainsbourg, gênée, reprend Yann Barthès sur la mort de sa soeur

Cinquième album de Charlotte Gainsbourg, Rest débarque ce 17 novembre dans les bacs. Un opus produit par SebastiAn, composé de onze morceaux qui aborde des thématiques très personnelles et dont les clips font notamment apparaître ses trois enfants, Ben, Alice et Joe. L'une des chansons, intitulée Kate, parle frontalement du deuil auquel l'artiste a dû faire face après le décès de sa soeur aînée. Sur le plateau de Quotidien le 16 novembre, elle répond aux questions de Yann Barthès à ce sujet, en toute franchise et sans cacher sa douleur.

Ainsi, lorsque le présentateur de l'émission de TMC explique que le morceau parle de sa soeur qui "s'est donné la mort", Charlotte Gainsbourg précise d'une voix tout à la fois douce et ferme : "On ne sait pas." Puis, lorsque le titre est diffusé durant le show, accompagné de photos de famille de Kate Barry, elle déclare : "Je ne m'attendais pas à ce que vous mettiez des photos quand même. Parce que, moi, je me suis livrée mais c'était un dialogue que j'ai eu avec moi-même." Gêné, Yann Barthès s'excuse et demande à faire retirer de l'écran les clichés d'enfance. Pour autant, la fille de Serge Gainsbourg ne change pas de sujet et accepte d'expliquer la raison de son déménagement en famille à New York, Paris étant devenue irrespirable depuis la mort de sa soeur.

Mercredi 11 décembre 2013, la photographe Kate Barry avait fait une chute du quatrième étage de son nouvel appartement, dans le 16e arrondissement de Paris. Son corps sans vie avait été retrouvé dans la cour de l'immeuble. L'enquête n'a pas permis de déterminer s'il s'agissait d'un suicide ou d'un accident.

Pour le magazine Vogue en octobre, Charlotte Gainsbourg avait raconté la place que ce drame avait eue dans son processus d'écriture : "Quand j'ai perdu ma soeur, j'avais déjà commencé à travailler sur l'album et il y a eu une espèce d'évidence : je ne pouvais écrire sur rien d'autre. Tout tournait autour d'elle désormais. Ça a cristallisé l'écriture, ça l'a rendue possible. J'espère que je ne me suis pas servie d'elle, que je ne me suis pas servie de ma peine, mais c'est ça qui m'a permis d'écrire", raconte l'inoubliable interprète de L'Effrontée.