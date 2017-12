Charlotte Gainsbourg parle d'Yvan Attal : "C'est très fragile, un couple"

Depuis le 20 décembre 2017, Charlotte Gainsbourg est à l'affiche de La Promesse de l'aube d'Eric Barbier, dans lequel elle interprète la mère possessive de Romain Gary (Pierre Niney). Difficile, donc, pour l'actrice et chanteuse de 46 ans d'échapper aux questions sur les liens familiaux : ils sont au centre de ce nouveau film et le thème de son album Rest (nourri par le deuil de sa soeur Kate et de son père Serge Gainsbourg), pour lequel elle a réalisé des clips mettant en scène ses enfants avec Yvan Attal.

Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal sont ensemble depuis près de vingt-sept ans. Dans Paris Match, en kiosques ce mercredi 27 décembre, l'actrice évoque leur vie new-yorkaise, mais surtout la longévité de leur histoire d'amour, exceptionnelle. Mais quand nos confrères lui demandent ce qu'Yvan a de plus que les autres, Charlotte est bien embarrassée : "Je ne peux pas répondre à ça, c'est trop personnel. Je suis trop superstitieuse. C'est très fragile, un couple. Rien n'est jamais acquis. Mais c'est bien l'insécurité. C'est ça qui fait qu'on est toujours très impatients de se retrouver."

Invitée de Catherine Ceylac dans son émission Thé ou café sur France 2 mi-décembre, Charlotte Gainsbourg a eu la surprise de recevoir un message d'Yvan Attal. Celui qui a frôlé le million de spectateurs avec Le Brio, succès de ces derniers mois en salles, se montre tout aussi mystérieux en évoquant la femme de sa vie : "D'habitude, je suis très, très bavard, je balance, je dis tout et en fait, j'ai compris une chose, c'est qu'il fallait rester quand même très pudique. Voilà ce qu'elle m'a apporté."

Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg sont les parents de Ben (1997), Alice (2002) et Joe (2011). Leur mère les a filmés pour ses clips Ring-a-Ring o' Roses et Deadly Valentine ; une expérience vécue différemment par les trois enfants et que Charlotte a adorée.