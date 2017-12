Charlotte Gainsbourg, sa fille dans son clip : "Ça ne l'a pas tellement amusée"

Si elle a donné de sa personne pour la promotion de son cinquième album, Rest, Charlotte Gainsbourg est de nouveau sous le feu des projecteurs pour la sortie de La Promesse de l'aube, dans lequel elle incarne avec brio la mère de Romain Gary. Invitée de l'émission C à vous le 19 décembre, elle a parlé avec beaucoup de passion du film d'Éric Barbier, mais n'a pu éviter de nouveau des questions sur son disque très personnel, et notamment sur ses enfants. En effet, Ben (20 ans), Alice (15 ans) et Joe (6 ans), dont le papa est son compagnon Yvan Attal, jouent dans son clip.

Interrogée par Anne-Elisabeth Lemoine sur sa collaboration avec ses enfants, Charlotte Gainsbourg explique que tous n'ont pas vécu l'expérience de la même façon : "Ça dépend, Ben, ça l'a beaucoup amusé. Alice, pas tellement. Ma fille Joe, ça l'a beaucoup amusée, mais elle est trop petite pour s'être rendu compte. Mais moi, je ne voulais pas me priver de ce plaisir. Je réalise aujourd'hui la chance que j'ai eu de partager ça avec mon père plus que ma mère, parce qu'avec ma mère, on n'a malheureusement pas fait beaucoup de films. On en a fait un et j'étais adolescente [Jane B. par Agnès V., ndlr]. Mais j'ai eu la chance que mon père se 'serve' de moi sans qu'on se pose des questions. C'était naturel. Donc ça m'a paru naturel d'embarquer mes enfants dans mes clips. Après, ça s'arrête là aussi. Ce sont des expériences."

Dans le magazine Gala, elle avait déjà évoqué cette collaboration : "Je me suis autorisé cela comme mon père se l'est autorisé avec moi. Si mes enfants n'avaient pas voulu pas le faire, ils me l'auraient signifié."

Avec le clip du titre Deadly Valentine qui figure sur l'album Rest et qu'elle a réalisé elle-même, Charlotte Gainsbourg met dans la lumière ses deux filles, Alice et Joe. Manquait encore l'aîné de la fratrie, Ben. En 2015, la chanteuse avait avoué au magazine Madame Figaro qu'elle avait déjà tourné avec lui : "Mais c'était presque clandestin", avait-elle précisé. Aujourd'hui âgé de 20 ans, le jeune homme se dévoile dans un autre clip du même album, sur le titre Ring-A-Ring O' Roses.

