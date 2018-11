Charlotte Gainsbourg transformée : L'égérie Saint Laurent a un nouveau visage

La planète Mode est le théâtre d'une guerre des égéries sans fin ! Saint Laurent y lance une nouvelle offensive, aidée de Charlotte Gainsbourg. Transformée, l'actrice et chanteuse dévoile son nouveau look et régale ses fans...

L'hiver n'a pas commencé que Saint Laurent pense déjà à la saison d'après ! La prestigieuse maison française a publié les premières images de sa campagne publicitaire printemps 2019. Elle a sollicité le mannequin Rebecca Longendyke, le top model Amber Valletta et Charlotte Gainsbourg.

Les trois femmes posent pour une série de clichés en noir et blanc. Charlotte Gainsbourg y affiche des cheveux décolorés et se joue de sa nouvelle coupe dans une vidéo du photographe David Sims.