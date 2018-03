Charlotte Gainsbourg: Yvan Attal "en a marre de la voir avec des mecs au cinéma"

L'un des collègues de Charlotte Gainsbourg, Sami Bouajila, avait d'ailleurs confié, en 2016 sur France Info au micro de Philippe Vandel, la situation délicate dans laquelle il s'était retrouvé, alors qu'il devait embrasser la fille de Serge Gainsbourg pour les besoins du film Anna Oz : "J'ai le souvenir qu'Yvan Attal était assis à côté d'Eric Rochant. Quand on faisait les prises, et que dans certaines d'entre elles je l'embrasse, quand le 'coupez' résonnait, Yvan faisait des commentaires : 'C'est pas mal mais fais gaffe quand même', il me balançait des conneries comme ça."

C'est sur le tournage d'Aux yeux du monde (1991) qu'Yvan Attal rencontre Charlotte Gainsbourg, quelque temps avant le drame, la mort brutale de son père. Ils sont issus d'univers différents, lui de la banlieue avec des parents d'origine méditerranéenne, elle, fille d'icônes. De leur histoire d'amour, sont nés trois enfants, Ben (1997), Alice (2002) et Jo (2011) que l'on va prochainement retrouver réunis avec leurs parents dans le film d'Attal adapté de Mon chien stupide de John Fante.

Une famille soudée mais aux carrières compliquées. Yvan Attal avait déjà expliqué dans l'émission Thé ou café avoir fait le sacrifice de quitter Paris pour s'installer à New York avec sa famille, alors qu'il préparait son film (Ils sont partout) et laissait sa maman seule. Il a alors fait beaucoup d'allers-retours cette année et c'est Charlotte Gainsbourg qui s'est beaucoup occupée des enfants. Pour le magazine Lui, Frédéric Beigbeder le titillait un peu en lui suggérant qu'elle avait peut-être rencontré "un beau gosse local", il déclare alors : "Elle fait ce qu'elle veut, tant que je ne le sais pas."

