Charlotte Gainsbourg : Zoom sur son fils Ben, amoureux qui a du style

Avec le clip du titre Deadly Valentine qu'elle a réalisé elle-même, Charlotte Gainsbourg met sous la lumière ses deux filles, Alice, 15 ans, et Joe, 6 ans, nées de son couple avec l'acteur-réalisateur Yvan Attal. Sur ce morceau qui figure sur l'album Rest, elle fait danser deux de ses trois enfants, car il y a aussi l'aîné du couple, Ben. Si elle a avoué au magazine Madame Figaro avoir déjà tourné avec, lui, elle a précisé : "mais c'était presque clandestin." Aujourd'hui âgé de 20 ans, on en sait plus sur ce jeune homme grâce à son compte Instagram. Voici six posts qui permettent de mieux le cerner.

Fils à maman

C'est une magnifique photo de sa mère et lui, bébé, qu'il a posté lors de ses 18 ans, il y a deux ans. Tendre et poétique, le cliché rend hommage parfaitement à la délicatesse de sa maman. Né en 1997, Ben est le premier enfant du couple formé par Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, qui se sont rencontrés en 1991.