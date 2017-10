Charlotte Kady et Marie Dauphin : Le duo de Récré A2 toujours aussi complice

Olivier Minne rythme les étés de millions de téléspectateurs sur France 2, en prenant d'assaut le célèbre fort de Fort Boyard avec bonne humeur, entrain, et humour. Ce que de nombreux téléspectateurs ne savent pas, c'est que l'animateur de 50 ans possède bien plus d'une corde à son arc.



Producteur à la télévision, Olivier Minne l'est à présent dans la musique. Pour la toute première fois, le visage (et la carrure) incontournable du PAF a produit son tout premier concert, celui donné par Jean-François Varlet, le 2 octobre sur la scène de l'Européen à Paris. Un chanteur qui compose et interprète depuis vingt ans dans l'ombre et qui a proposé un show intitulé Peintures à l'eau, 1987-2017.

Pour cette grande première, Olivier Minne a pu compter sur la présence de nombreuses personnalités, venues lui apporter leur soutien pour le début de cette nouvelle aventure. Tout comme André Bouchet, alias Passe-Partout dans Fort Boyard, venu accompagné de sa femme, Charlotte Kady et Marie Dauphin ont assisté au concert.

Si les jeunes téléspectateurs d'aujourd'hui ne les connaissent surement pas, les deux grandes amies ont marqué les esprits de bien d'autres. Ceux qui regardaient Récré 2A sur Antenne 2 (l'ancienne dénomination de France 2) à la fin des années 1980. Après le départ de son animatrice emblématique Dorothée, partie rejoindre TF1 pour fonder Le club Dorothée, Charlotte Kady et Marie Dauphin ont tenté de survivre face à l'émission préférée des plus jeunes... En vain. Malgré l'arrêt de Récré 2A en 1988, les deux anciennes animatrices sont restées très proches et c'est avec grand plaisir qu'elles se sont retrouvées au concert de Jean-François Varlet. Charlotte Kady, notamment vue dans la série La Kiné de 1998 à 2003 et a été nommée aux César dans la catégorie du meilleur espoir féminin pour le film L627 de Bertrand Tavernier, n'a rien perdu de son joli sourire. Accompagné de son mari et de leur fille, Marie Dauphin irradiait tout autant, elle qui égayait le quotidien des enfants en interprétant des génériques comme celui de Bibifoc (dans l'Antarctique, le roi des phoques...).

Pour soutenir Olivier Minne, le monde de la télévision s'est largement mobilisée, avec la présence de Marc-Olivier Fogiel, Patrice Laffont accompagné de son épouse Valérie, Alex Goude arrivé sur France 4 depuis la mi-septembre avec l'émission Scientastik, Thierry Beccaro, l'animateur de Motus, Tex, le spécialiste des couples avec Les Zamours, ou encore l'animateur sportif Nelson Monfort, accompagné de sa fille Isaure.