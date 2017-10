Charlotte Le Bon, lassée : "J'en ai marre de jouer les copines amoureuses"

Charlotte Le Bon est une artiste multifacette. Bien avant de devenir mannequin, Miss Météo pour Canal+ ou bien encore actrice de cinéma, la jolie et pétillante Canadienne s'adonnait depuis toujours à son premier amour, le dessin.

À l'occasion de son exposition Pickle Melancholia, qui se tient depuis le 28 septembre à la Galerie Item dans le 14e arrondissement de Paris, la belle de 31 ans fait l'objet d'un portrait publié dans Paris Match. Dans celui-ci, Charlotte Le Bon évoque sa passion du dessin, ravie de ne pas se cantonner à une seule et unique activité artistique. À ses yeux, pas question de se laisser enfermer dans un rôle, elle qui aurait pu avoir quelques difficultés à se détacher de l'image de Miss Météo lorsqu'elle avait fait ses débuts à la télévision en 2010. "On m'a collé l'étiquette de fille joyeuse", a-t-elle déclaré.

On a tous une part de schizophrénie

Si elle peut effectivement l'être, la volonté de la comédienne était avant de tout de sortir de sa zone de confort, d'obtenir des rôles de composition afin de mieux se dépasser. C'est précisément pour toutes ces raisons qu'elle a été vue au cinéma aussi bien dans des drames (La Marche, sorti en 2013) que dans des thrillers (Iris, sorti en 2016). Quant aux comédies, tout est une question de mesure. "J'en ai marre de jouer les copines amoureuses. Lors de mon dernier casting, je n'ai pas réussi à me mettre dedans", a-t-elle admis.

En attendant d'être stimulée par un nouveau projet cinématographique qui lui donnera du fil à retordre, Charlotte Le Bon s'épanouit donc en donnant des coups de crayon. "On a tous une part de schizophrénie. Il faut écouter cette petite voix qui vient de notre cerveau et qu'on ne contrôle pas nécessairement... Dans mes premiers dessins, inconsciemment, je voulais plaire. Aujourd'hui, mon travail est beaucoup plus intime et complexe", a-t-elle ajouté.

Mi-septembre, elle s'était également exprimée auprès du magazine Vogue pour affirmer que ses deux passions, le dessin et la comédie, étaient en réalité très complémentaires. "Mon travail d'artiste me pousse évidemment à faire de l'introspection et à m'instruire. J'apprends à me connaître davantage et à analyser mes mécanismes. Ça ne pourra jamais nuire à mon travail d'actrice", avait-elle confié.

Charlotte Le Bon sera de retour au cinéma le 29 novembre prochain dans le drame de Terry George, La Promesse, où elle donne la réplique à Oscar Isaac et Christian Bale. Son exposition Pickle Melancholia se tiendra jusqu'au 14 octobre.