Charlotte McKinney : Canon en bikini, l'actrice se détend à la plage

À trois semaines du début de l'été, l'heure est encore au choix de la destination des vacances ! Elles ont déjà commencé pour Charlotte McKinney, récemment vue sur la plage de Los Angeles. Le bikini lui va comme un gant...

Los Angeles fait partie des destinations de vacances les plus prisées. Charlotte McKinney a la chance d'y résider. L'actrice et mannequin de 23 ans y a été aperçue ce lundi 29 mai, profitant d'une journée ensoleillée avec son amie Brittany Welch. Les deux bombes se sont rendues à la plage et accordées un bain de soleil de plusieurs heures.

Avant cet après-midi plage à L.A., Charlotte McKinney était à Miami pour l'avant-première de Baywatch - Alerte à Malibu. La jolie blonde a participé au marathon promo du film, conclu par une projection électrique à laquelle ont assisté David Hasselhoff, Pamela Anderson et Zac Efron.

Charlotte McKinney a également posé ses valises aux Bahamas, sur invitation du magasin de vêtements Revolve.

La vidéo retraçant les aventures de l'égérie Guess aux Caraïbes régale encore son million d'abonnés sur Instagram !