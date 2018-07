Charlotte Namura : Cible de violentes attaques en ligne, elle porte plainte !

Propos sexistes et misogynes, c'est ce dont a souffert Charlotte Numara en début de semaine. La femme de Jean-Luc Guizonne avait en effet partagé sur son compte Twitter une conversation peu cordiale avec un internaute qui la harcelait sur les réseaux sociaux, concluant avec une menace, supposément "bidon", de porter plainte : "Définition même de la c**** molle. Ma menace est bidon, j'ai pas le temps, mais ça suffit à révéler la connerie. Juste pour vous partager un peu de mon quotidien, très violent parfois. Force à vous mesdames", révélait-elle sur Twitter.

Mercredi 11 juillet 2018, Télé Loisirs affirme que la journaliste sportive de TF1 a finalement mis à exécution sa menace de faire appel à la justice. "Il y a des gens qui renchérissent, que ça amuse, voire qui m'insultent. Ils me disent que je suis une pleurnicheuse, que je n'ai pas à me plaindre, que ce sont juste des compliments... Même moi qui suis une femme forte, il y a un moment donné où ça touche. S'il faut aller devant un tribunal pour que ces gens comprennent la gravité de leurs propos, on ira pour le faire."

Charlotte Namura aimerait également mettre en lumière ce genre d'affaire en s'entretenant avec le gouvernement : "J'aimerais qu'on discute avec Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, j'aimerais qu'on mette des lois plus fortes auprès des modérateurs des réseaux sociaux. La notion d'anonymat ne doit plus durer. On rentre maintenant dans une phase où les gens ont trop profité. Il faut maintenant qu'on laisse une identité et qu'on se sente plus protégées. C'est important pour les générations à venir."