Charlotte Namura clashe les stars de télé-réalité : Elle dit stop aux pubs

En plus d'être une chroniqueuse au talent monstre dans Téléfoot sur TF1, Charlotte Namura reste toujours bienveillante à l'égard de ses nombreux fans. Publicités, placements de produits ou conseils diététiques... les candidats de télé-réalité acceptent ces pratiques contre une rémunération. Mais lorsque trop, c'est trop, la jolie brune n'hésite jamais à pousser son petit coup de gueule personnel. Le dernier en date ? Un pavé d'une dizaine de lignes rédigé sur sa page Facebook dénonçant le culte du corps que les Nabilla et autres bimbos véhiculent.

"Avec toutes leurs obsessions de vendre aux gamines des thés pour faire maigrir, des produits pour blanchir les dents, des ventouses contre la cellulite, des poudres pour moins manger..., écrit-elle sur sa page Facebook, je pense toujours, toujours à cette adolescente qui a un appareil dentaire, des dents pas très blanches, un peu de poids et pas beaucoup d'oseille (Oui parce que ça coûte cher et en général elles prennent la carte de leurs parents, perso ça me rendrait dingue !), et qui doit bien trop angoisser et complexer de ne pas rentrer dans les codes de ce à quoi ses 'idoles de TV réalité' lui disent de ressembler et lui rabâchent tous les jours sur les réseaux sociaux..."

"Qu'on laisse ces gamines tranquilles, qu'on cesse de leur mettre une pression si jeune pour leur dire à quoi ressembler... et en faire des clones. Conseillez-leur de bien travailler à l'école, d'avoir des diplômes et des ambitions réelles. Pas de ne pas avoir de cellulite à 15 ans. C'est tout pour moi. #PointPasContente", poursuit la jeune femme qui devrait se marier très prochainement avec Jean-Luc de la Star Academy 5.

Ce n'est pas la première fois que l'on entend des personnalités hausser le ton sur de telles pratiques. Souvenez-vous, il y a peu lorsque Montaine (Les Marseillais) et Jessica Thivenin avaient fait scandale en vendant des produits aux plus jeunes...