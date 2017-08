Charlotte Valandrey : "Avec les hommes, c'est toujours compliqué..."

Après avoir joué dans Les Cordier, juge et flic, Charlotte Valandrey fait son grand retour dans la série estivale de TF1 Demain nous appartient. Dans les colonnes du Parisien, la comédienne est revenue sur son nouveau rôle de juge d'instruction au côté notamment d'Ingrid Chauvin, l'héroïne du feuilleton.

Ainsi, Charlotte Valandrey a confié aimer le fait que son personnage ne soit pas corrompu. "Elle est homosexuelle et c'est aussi ce qui m'a attirée. (...) Elle est mûre, sage... Elle a du recul sur beaucoup de choses et cela rejoint un peu la femme que je suis devenue dans la vie", a également déclaré l'actrice. Et d'expliquer un peu plus ce qui lui avait plu dans le fait d'être mariée à une femme : "C'est un couple contemporain et une cause dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Et puis, cela m'amusait de ne pas être en couple avec un homme car je trouve qu'avec les hommes, c'est toujours compliqué..."

Pour rappel, lors d'un entretien accordé à Télé Star, celle qui avait révélé sa séropositivité en 2005 avait déjà évoqué son bonheur de jouer une juge lesbienne : "Pour être tout à fait honnête, quand on m'a dit que mon personnage était homo, j'ai dit 'top !' car dans la vraie vie, j'en ai marre des mecs."

La natation est le seul sport que mon corps supporte

Outre son personnage, Charlotte Valandrey s'est confiée sur les conditions de tournage de Demain nous appartient. Elle a ainsi révélé à nos confrères du Parisien avoir "commencé en douceur en tournant deux, trois jours par semaine". "Pour l'instant, je ne suis pas celle qui a bossé non-stop !", a-t-elle avoué.

Et, si elle accommode peu à peu du rythme de la série, la comédienne pourrait bien se décider à s'installer définitivement à Sète, où les images sont enregistrées. "Cela ne me dérangerait pas en gardant un pied-à-terre à Paris. Depuis quelque temps, je me dis que j'en ai marre de Paris, a-t-elle confié. J'ai besoin de nager, car c'est le seul sport que mon corps supporte. Ce serait plus simple ici !" Ingrid Chauvin a quant à elle fait emménager toute sa petite famille sur place afin de "profiter de Tom le matin, le soir et les week-ends".