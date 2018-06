Charlotte Valandrey prend 24 pilules par jour : "C'est une obligation"

Depuis plusieurs années, on a eu plus d'occasions de lire Charlotte Valandrey que de la voir. Bien que de retour sur TF1 avec la série Demain nous appartient, la comédienne de 49 ans continue d'écrire et publie un nouvel ouvrage destiné à donner de l'espoir aux gens. "Dire qu'on peut être plus heureux", voilà l'objectif, clame-t-elle dans Ici Paris.

Interrogée par le magazine sur la sortie de Chaque jour, j'écoute battre mon coeur (Le Cherche Midi), Charlotte Valandrey fait une sorte de bilan alors qu'elle va entrer dans la cinquantaine en novembre prochain. "Je me concentre sur l'instant présent (...) Je me suis toujours battue, essayant d'être meilleure, de progresser sur mon caractère, d'être plus bienveillante", dit-elle. Ce travail sur elle-même est aussi passé par l'acceptation de la maladie, elle qui est séropositive depuis l'adolescence. Un état de santé qu'elle n'a publiquement dévoilé qu'en 2005. "La société n'était pas prête", clame-t-elle. Sur sa maladie, la star ajoute : "J'ai tenu dix ans sans traitement car je parlais à mon corps." Toutefois, depuis qu'elle est sous traitement, elle continue de prendre vingt-quatre pilules par jour. "C'est une obligation. Mon corps s'est habitué, mais il a changé", dit-elle.

L'actrice, qui va aussi se lancer prochainement dans la musique avec un disque, avait déjà dit en avoir "marre des mecs" et avoir longtemps été privée de sexualité mais, en regardant dans le rétro, elle évoque deux hommes qui ont compté dans sa vie : Christophe et Arthur. "Ce sont les deux personnes avec qui j'ai vécu. Avec le premier j'étais tellement heureuse, surprise et coupable que j'ai brisé moi-même cette histoire trop belle. Arthur m'a demandée en mariage après quinze jours. Je suis restée avec lui quatre ans et il est papa de notre fille, Tara, 18 ans. Elle est en 1er S. On s'entend bien. Une fois par semaine, on dîne ensemble", a-t-elle confié. Décidera-t-elle de redonner une chance aux hommes dans les années à venir ?

Thomas Montet

L'intégralité de l'interview est à lire dans Ici Paris en kiosques le 6 juin 2018.