Charlotte Valandrey, un projet surprenant : Ses collègues de DNA la soutiennent

C'est au cinéma, dans les années 80, que Charlotte Valandrey (49 ans) a débuté sa carrière d'actrice. Elle a ensuite enchaîné les rôles autant au cinéma qu'à la télévision. On a pu l'admirer dans Les Cordier, juge et flic (de 1991 à 2000), Nestor Burma (1993) ou Père et maire (2004). Et, depuis l'an dernier, c'est dans la série à succès de TF1 Demain nous appartient que son public la retrouve tout au long de la semaine. Elle y incarne la juge Laurence Moiret.

Mais il y a un projet qu'elle nourrissait depuis plusieurs années et qui n'a abouti que récemment : la musique. Charlotte Valandrey s'est en effet toujours promis de faire un jour un album. C'est désormais chose presque faite puisque l'actrice – qui a appris sa séropositivité à l'âge de 18 ans et a dû subir une greffe du coeur en 2003 – enregistre un EP de cinq chansons. Un projet qui sera prochainement dévoilé.

En attendant, elle a fait ses premières armes sur scène le 1er juin 2018. Charlotte Valandrey a donné un concert au bateau-théâtre Le Nez Rouge et semblait plus à l'aise que jamais. Pour la soutenir, elle a pu compter sur ses collègues de Demain nous appartient, Samy Gharbi (qui joue Karim Saeed), Patrick Rocca (Léonard Vallorta) et Maud Baecker (Anna Delcourt).

Son ami Dominique Besnehard – qui a produit l'adaptation de son livre L'Amour dans le sang, publié en 2005 et dans lequel elle révèle sa séropositivité – et son papa étaient également de la partie pour son plus grand bonheur.