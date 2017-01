Charlotte Valandrey : "Une sexualité m'était refusée tant je faisais peur"

En octobre 2016, Charlotte Valandrey a sorti son nouveau roman, Bombay mon amour. Elle y raconte son parcours au détour d'un voyage initiatique en Inde, réalisé lors d'une mission humanitaire vécue aux côtés d'une femme prénommée Diana. Un personnage qui a été inspiré par Valérie Trierweiler.

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, elle raconte sa relation avec l'ex de François Hollande. "Valérie m'a tendu la main à une époque de ma vie à travers un bon article dans Paris Match", se souvient l'ex-actrice des Cordier, juge et flic. Évoquant "une femme de caractère, très forte bien que pas facile à cerner", Charlotte Valandrey révèle être effectivement partie en mission humanitaire avec la journaliste en janvier 2014. "Elle m'a touchée par ce qu'elle avait vécu. Ce n'est pas facile de se faire larguer à 45 ans, et encore moins à la face du monde", souligne l'actrice en écho au fameux scandale qui avait mis en lumière la relation amoureuse entre François Hollande et Julie Gayet.

Une forme de trahison qu'elle a elle-même expérimenté. "Après ma greffe du coeur, j'ai vécu une histoire d'amour avec un médecin qui m'a protégée, durant un. Du jour au lendemain, sans explications, il a repris ses clés et m'a lâchée. Ça a été très dur", raconte la comédienne aujourd'hui âgée de 48 ans.

Dans cet entretien, Charlotte Valandrey parle aussi de sa nouvelle vie et de sa séro-inoffensivité. En écho au personnage principal de son livre, elle évoque l'amour libre et la renaissance. "De savoir que je n'étais plus contaminante, cela m'a ouvert de nouveaux horizons que j'ai explorés dans l'écriture", affirme-t-elle au sujet de son nouvel état immunitaire, elle qui était séropositive au VIH depuis 1987 mais ne l'avait révélé qu'en 2005. Elle poursuit, toujours sur son livre : "J'ai fantasmé une histoire d'amour que je n'avais pas pu vivre jusque-là. Je me suis autorisée une sexualité qui m'était refusée tant je faisais peur aux hommes."

Interview à retrouver en intégralité dans le Journal du Dimanche, numéro du 22 janvier 2017.