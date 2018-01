Chasseurs d'appart : Commissions, frais d'honoraires... Patrice dit tout !

Dès ce lundi 8 janvier 2018, M6 diffuse de nouveaux épisodes de Chasseurs d'appart. Durant cette semaine spéciale, deux duos s'affronteront, l'un ayant pour but de vendre un bien en ville et l'autre à la campagne... aux mêmes clients ! Patrice, qui fait équipe avec son épouse Sabine, a révélé l'envers du tournage à nos confrères de Télé Loisirs.

"J'ai deux agences immobilières sur Marseille et nous avons été contactés directement par la production. On m'a souvent appelé et cette fois, ma femme m'a convaincu d'aller passer le casting", confie-t-il. Et de poursuivre : "Moi, je vous avoue je m'en moquais. Je fais ce métier depuis dix-sept ans et je n'ai pas de soucis d'argent. Je ne cours pas après le client."

À tel point que l'agent immobilier venu du Sud a pris la décision de ne pas toucher de commissions et de ne pas facturer les frais d'honoraires sur les appartements ou maisons vendus dans Chasseurs d'appart. "Je n'ai pas pris d'argent aux propriétaires ni aux potentiels acheteurs. Contrairement à l'autre agence. J'ai fait ça pour rigoler, pas pour gagner de l'argent sur le dos de l'émission", lance-t-il alors.

Un choix que Patrice fait également dans sa vie de tous les jours, loin des caméras. "Ça m'arrive de dire aux clients : 'Allez je vous vends l'appartement sans prendre de commission.' J'en invite même certains à déjeuner après une vente. Et voilà, je suis comme ça !", avoue celui qui a participer au programme pour "s'amuser".