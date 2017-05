Cher en deuil, pleure la mort de son ex-mari Greg Allman

Cher ne se remet pas de la mort de son ex-mari Gregg Allman. Ce samedi 27 mai, le pionner du rock sudiste a succombé à un cancer du foie à l'âge de 69 ans. Le célèbre rockeur, ex-alcoolique et longtemps dépendant à la drogue, laisse derrière lui sa femme Shannon Allman, cinq enfants, trois petits-enfants ainsi que des milliers de fans ébranlés.

Parmi eux, des grands noms de la musique comme Keith Urban, le groupe R.E.M., ou encore Brad Paisley qui lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. La chanteuse Cher, qui est restée mariée deux ans avec le chanteur, a aussi exprimé sa peine sur son compte Twitter. "J'ai beau essayé... je ne trouve pas les mots", a-t-elle tweeté, ajoutant un émoticone en forme de coeur brisé à la suite de sa publication.

"Je n'oublierai jamais... Gui", a-t-elle ensuite écrit en légende d'une photo souvenir de leurs jours heureux. Puis d'ajouter sur une autre photo, cette fois-ci de Gregg et l'un de ses amis : "Chank... Je repense à ces jours merveilleux, drôle et fous que l'on a passé à Macon... mon tendre ami".

La chanteuse, aujourd'hui âgée de 71 ans, et la star du Allman Brothers Band s'étaient mariés dans le courant de l'année 1975, trois jours après qu'elle ait divorcé de son précédent mari Sonny Bono, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Las Vegas. Les deux artistes ont entretenu une histoire d'amour passionnelle mais tourmentée puisque neuf jours après leur union, l'interprète de Believe voulait déjà divorcer.

Cher est finalement revenue sur sa décision et, quelques mois plus tard, a donné naissance à leur fils Elijah Blue Allman (désormais âgé de 40 ans). Malheureusement, le couple continue de se déchirer et finit par divorcer pour de bon, l'année suivante. Une rupture qui n'a affecté en rien les bons sentiments que Cherilyn Sarkisian La Pierre de son vrai nom lui portait.