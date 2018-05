Cher Lloyd : La chanteuse est maman pour la première fois

Lundi 28 mai 2018, Cher Lloyd a révélé la naissance de son premier enfant en postant deux photos et un message sur son compte Instagram suivi par pas moins de 2,1 millions d'abonnés ! La chanteuse a révélé le sexe du bébé et tous les autres détails...

"Notre petite fille est arrivée ! Nous en sommes tellement amoureux... Delilah-Rae 25.05.18", a commenté la star en légende de son cliché sur lequel on voit un peu le bébé dont elle a flouté les yeux. L'interprète de Want U Back, mariée depuis 2013 à Craig Monk, a donc accouché dans la plus grande discrétion le 25 mai, sa petite fille est ainsi née sous le signe astrologique des Gémeaux.

Cher Lloyd, qui était arrivée à la quatrième place dans The X Factor au Royaume-Uni, a sorti un premier album en 2011 intitulé Sticks + Stones (écoulé dans le monde aux alentours de 700 000 exemplaires) puis, en 2014, l'opus Sorry I'm Late (seulement 80 000 copies vendues). Elle a aussi collaboré avec Demi Lovato sur le titre Really Don't Care. Depuis quelques années, elle galère un peu dans l'industrie musicale.