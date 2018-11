Cheryl Cole a subi des changements physiques : "Mon visage a changé"

Les fans de Cheryl sont ravis de la retrouver. Après quatre années d'absence, la chanteuse de 35 ans a dévoilé le 9 novembre 2018 le clip de son nouveau morceau, Love Made Me Do It. Une vidéo disponible dans notre lecteur ci-dessous et dans laquelle la star britannique s'affiche sublime mais aussi quelque peu "transformée", comme l'ont relevé de nombreux admirateurs sur les réseaux sociaux.

Interviewée par le journal The Times, la jolie brune a concédé qu'elle n'était plus tout à fait la même depuis qu'elle a mis au monde son premier enfant, le petit Bear (19 mois), fruit de ses amours avec son ex-chéri Liam Payne. "Tout mon corps, même mon visage, tout a changé depuis la naissance de Bear. Mais j'ai aussi la sensation d'être une meilleure personne. Je m'en fiche de savoir à quoi ressemble mon corps. Je n'en fais pas une obsession. J'ai créé la vie ! Je suis émerveillée de ce que j'ai fait. Et je suis plus gentille avec moi à ce sujet. Je me concentre moins sur mes complexes, car ils ont devenus bien moins importants", a-t-elle déclaré.



Depuis la sortie du clip de Cheryl, plusieurs fans se sont questionnés pour savoir si elle avait eu recours à des injections ou à des opérations de chirurgie esthétique. "Je suis paumé, je ne comprends pas pourquoi Cheryl a choisi de modifier ses traits, mais c'est son visage et son choix", "Je ne sais pas ce qu'elle a fait à son visage, mais c'est étrange. Désolé", "Y a quelque chose de changé dans le visage de Cheryl... mais je ne juge pas", lit-on notamment sur Twitter.