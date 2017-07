Cheryl Cole et Liam Payne mariés en secret ? Le chanteur clarifie son statut...

En couple depuis un an et demi et parents d'un adorable garçon prénommé Bear (né le 22 mars dernier), Cheryl Cole et Liam Payne sont au coeur des rumeurs de mariage depuis plusieurs jours.

En cause, une récente interview du chanteur de 23 ans donnée au site français On The Move à l'occasion de la promotion de son nouveau tube, Strip That Down. Entre deux questions sur sa nouvelle carrière solo, l'ancien membre du groupe One Direction n'a pas cessé de s'extasier au sujet de son bébé et de celle qui partage sa vie, la mentionnant l'air de rien comme sa "femme". Alors, les tourtereaux ont-ils déjà convolé en justes noces ?

Interviewé mardi 25 juillet par le magazine People, Liam Payne a de nouveau été questionné à ce sujet. Les fans devront se faire une raison : en réalité, le couple ne s'est pas du tout marié en catimini.

"Au Royaume-Uni, on dit 'la Madame'", a-t-il étrangement répondu pour justifier son choix de surnommer ainsi sa compagne. Après quoi, le jeune papa a néanmoins admis qu'il n'était pas fermé à l'idée d'épouser la mère de son enfant. "Un jour peut-être", a-t-il glissé. Nous voilà prévenus !