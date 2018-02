Cheryl Cole et Liam Payne posent plus amoureux que jamais loin des rumeurs

On les croyait au bord de la rupture, il n'en est rien ! Cheryl Cole et Liam Payne ont pris la pose, main dans la main, sur le tapis rouge de la 38e édition des Brit Awards, le 21 février à Londres.

Les amoureux ont fait taire les rumeurs en arrivant ensemble à la soirée de remise de prix, à la O2 Arena. Cheryl Cole (34 ans) était sublime dans une robe noire signée Jean-Louis Sabaji, tenant une rose dans une main, et celle de son chéri Liam Payne (24 ans), en pantalon noir et veste de costume bleue, de l'autre. Le couple a posé amoureusement, les yeux dans les yeux, avant de regagner la salle. Le chanteur était attendu sur scène avec Rita Ora pour interpréter For You, chanson thème de Cinquante nuances plus claires.

Au cours de la soirée, l'animateur s'est installé à la table du couple et a blagué sur la performance à venir de Liam Payne comme le rapporte le Mail Online. "Tu vas chanter la chanson de Fifty Shades [le titre anglais du film, NDLR] et ça va devenir un peu chaud... Vous aussi vous avez un mot clef pour dire stop quand c'est trop intense ?", a-t-il demandé. Et le chanteur de répondre : "Elle connaît le mot de sûreté." Le mot en question ? Plutôt un ordre ! "N'arrête pas", a blagué Cheryl Cole.

Cheryl Cole et Liam Payne, parents d'un petit Bear âgé de 11 mois, apparaissent rarement ensemble à des événements, ce qui fait courir les rumeurs sur leur couple. Mais, toujours pendant la soirée, le chanteur a affirmé à l'animateur que "tout [allait] bien jusque-là". La veille, alors que Cheryl Cole assistait à l'inauguration du The Prince's Trust Cheryl's Trust Centre (un centre artistique pour les jeunes défavorisés), à Newcastle, elle avait déjà tenu à nier les rumeurs auprès de la BBC. "Est-ce que ça me frustre, ces rumeurs ? Non, je m'en fiche totalement. Je suis concentrée sur ce qu'il se passe ici, il m'a fallu sept ans pour arriver à ouvrir ce centre et rien d'autre ne compte. C'est le plus important pour moi", a-t-elle dit. Postant une photo de l'événement sur Instagram, elle avait reçu un commentaire de son amoureux "Je suis très fier de toi ! Comment tu trouves le temps pour un tel projet, je ne le saurai jamais", a-t-il écrit.