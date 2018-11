Cheryl Cole séparée de Liam Payne : Elle met sa vie amoureuse en stand-by

Cheryl Cole a du mal à trouver l'âme soeur. A peine sa rupture avec son mari français Jean-Bernard Fernandez-Versini actée, la chanteuse britannique de 35 ans s'était mise en couple avec Liam Payne en 2016. Un peu plus d'un an plus tard, le couple fondait une famille en accueillant son premier enfant, un garçon prénommé Bear. Ce petit ourson n'aura pas longtemps profité de ses deux parents ne formant qu'un puisque les deux artistes ont annoncé leur rupture en juillet 2018, Liam Payne déclarant : "Cheryl et moi sommes tristes d'annoncer que nous allons prendre des chemins séparés. Cette décision a été pour nous très difficile à prendre. Nous avons encore beaucoup d'amour l'un pour l'autre en tant que famille. Bear est notre monde et nous vous demandons de respecter son intimité alors que nous essayons de nous en sortir ensemble."

Si le jeune chanteur de 25 ans s'est très rapidement remis en selle en enchaînant les flirts sans importance, Cheryl Cole n'a plus fait parler de sa vie amoureuse. Et pour cause, l'artiste de 35 ans ne veut plus d'hommes. Le seul occupant son coeur est Bear. Lors du podcast Table Manners With Jessie Ware, l'égérie L'Oreal a ainsi déclaré : "Sur le plan amoureux plus rien ne se passe. J'ai l'homme de ma vie."

A défaut d'avoir une vie amoureuse active, Cheryl Cole revient à la musique. Elle sort un nouveau single baptisé Love Made Me Do It, disponible à partir du 9 novembre 2018 - et qui n'a rien à voir avec sa rupture avec Liam, assure-t-elle.