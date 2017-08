Chester Benington avait enregistré l'émission Carpool Karaoke avant son suicide

Trois semaines après le suicide de Chester Bennington, retrouvé pendu le 20 juillet dernier dans sa propriété familiale de Palos Verdes Estates, la famille et les proches du chanteur de Linkin Park restent inconsolables. Après les obsèques célébrées le 30 juillet, les hommages ont continué de se succéder sur les réseaux sociaux et de nouvelles révélations ont été faites sur les tout derniers projets de l'artiste américain.

Avant de se donner la mort, Chester Bennington avait ainsi enregistré un épisode inédit de la séquence Carpool Karaoke, pastille musicale et déjantée qui figure depuis deux ans dans la célèbre émission The Late Late Show with James Corden. Une question se pose alors : l'épisode sera-t-il diffusé à titre posthume ?

Interviewé par l'Associated Press James Corden a répondu avec courtoisie en expliquant qu'il s'en tiendrait avant tout à la volonté de la famille. "Nous aborderons cela de la façon dont sa famille et les personnes impliquées dans cet épisode le souhaitent. Nous considérons que la décision ne nous appartient pas. Nous examinerons ça aussi délicatement que possible et je serai à l'écoute de tous les souhaits parce que je ne pense pas qu'il y ait une autre manière de gérer ça, vraiment. La décision leur appartient entièrement et c'est une conversation que nous n'avons même pas songé à avoir pour le moment... C'est une tragédie", a simplement déclaré l'animateur britannique.

Des mots justes qui ont attiré l'attention de l'épouse de Chester Bennington, Talinda. Sur Twitter, la veuve du chanteur, mère de ses quatre derniers enfants, a remercié James Corden pour sa délicatesse.