Chester Bennington hilare et chantant en vidéo, une semaine avant son suicide

Près de trois mois après le suicide de Chester Bennington, décédé le 20 juillet dernier à l'âge de 41 ans, le groupe Linkin Park a dévoilé jeudi 12 octobre sur sa page Facebook la séquence de l'émission Carpool Karaoke enregistrée quelques jours seulement avant la mort du leader.

Le 14 juillet, rien ne laissait présager le pire. Tout sourire, hilare et joueur, Chester Bennington conduisait la voiture dans laquelle étaient également installés ses acolytes Mike Shinoda et Joe Hahn. L'acteur Ken Jeong, vu dans la saga Very Bad Trip, accompagnait les trois amis pour interpréter quelques-uns de leurs titres, comme Numb et Crawling.

Entre deux chansons, le chanteur américain s'est notamment prêté à une chorégraphie improvisée en pleine rue avec ses partenaires, a plaisanté avec Ken Jeong sur le fait de renommer "Linkin Park" en "Linken Park" (en l'honneur du comédien) et a évoqué l'un de ses premiers jobs avec humour. "Je soufflais les feuilles. On prenait la voiture pour se rendre dans des endroits, je soufflais les feuilles pendant une heure et demi... Devine combien j'étais payé ? 4 dollars de l'heure. (...) J'aurais pu rester dans la rue, demander de l'argent aux gens et gagner plus !", a-t-il ajouté dans un rire.

La vidéo de l'émission Carpool Karaoke a été précédée d'un message écrit. "Avec la bénédiction de la famille de Chester et les membres de son groupe, nous partageons cet épisode et le dédions à la mémoire de Chester", lit-on.

Le 27 octobre prochain, Linkin Park organisera par ailleurs au Hollywood Bowl, à Los Angeles, un concert caritatif en l'honneur du chanteur disparu. C'est la première fois que les musiciens remonteront sur scène après la mort de leur ami. Les profits seront reversés à la fondation Music For Relief, association créée par le groupe pour venir en aide aux sinistrés des catastrophes naturelles.