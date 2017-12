Chester Bennington (Linkin Park) : Après sa mort, son ex-femme veut son argent

S'il a fini par échapper à ses démons - l'alcool, la dépression - en se donnant la mort le 20 juillet 2017, retrouvé pendu chez lui, difficile pour Chester Bennington de reposer en paix : l'ex-femme de l'ancien chanteur adulé du groupe Linkin Park, Samantha Olit, veut son argent, rapporte TMZ.com.

Un peu plus de deux semaines après la publication du rapport d'autopsie sur le suicide du rockeur, qui a mis fin à ses jours à l'âge de 41 ans, Samantha Olit, qui fut son épouse de 1996 à 2005, a déposé une requête en justice pour obtenir le paiement de cinq années (2012-2017) de pension alimentaire qu'il aurait manqué de verser pour l'éducation de leur fils Draven, né en 2002. Soit pas moins de 502 500 dollars - sans compter les pénalités de retard. Et tant qu'à faire, elle réclame également une part des revenus du défunt rockeurs - merchandising et autres royalties. Classe.

Cette démarche fait suite aux accusations formulées avec véhémence par Samantha Olit à l'encontre de Talinda, la dernière épouse et la veuve de Chester Bennington, mère avec lui de trois enfants : Tyler (né en 2006) et les jumelles Lily et Lila (nées en 2011). La première accusait la seconde de n'avoir "jamais traité de manière équitable" son fils Draven (15 ans) et de l'avoir empêché de "partager sa prière avec ses frères et soeurs" lors des obsèques de leur père, mais évoquait aussi des questions d'ordre matériel et légal, affirmant que des documents de justice prouvaient que Chester Bennington avait pris ses dispositions pour son fils cadet. On en déduit qu'elle est passée à l'action pour récupérer ce qu'elle estime comme étant son dû. Or, l'exécutrice testamentaire du rockeur est Talinda.

Un règlement de comptes qui s'annonce houleux

Dans son testament, précisément, Chester Bennington, par ailleurs père de deux autres (grands) enfants (Jaime, 21 ans, et Isaiah, 20 ans), fruits de son amour de jeunesse pour Elka Brand, avait exprimé le voeu que toute sa progéniture reste unie après sa mort : "Je demande que les mères de mes enfants encouragent et autorisent mes enfants à se rendre visite et qu'ils continuent de voir ma famille et la famille de mon épouse de façon régulière afin que mes enfants sachent qu'ils ont une famille aimante et élargie", avait écrit le chanteur.

Hélas, les relations semblent très conflictuelles. Suite aux obsèques de son ex-mari et alors que Talinda était en plein deuil, Samantha Olit, sous le nom de Samantha Bennington sur les réseaux sociaux, avait déversé tout un flot de rancoeurs. "Honte à vous !, finissait-elle par invectiver Talinda. La vérité jaillira à tous les niveaux. Nous n'avons pas eu l'opportunité d'honorer son père convenablement pour l'ensemble de sa vie et honnêtement, et ce manque de respect et d'honnêteté, c'est juste écoeurant. (...) Nous savons pourquoi vous vous comportez comme vous le faites et dites les choses que vous dites. Vous avez peur que la vérité sorte. Je ne parle pas qu'à une personne en particulier (...) Regardez dans le miroir, j'espère que vous aimez ce que vous voyez. Business is business, mais je vois zéro amour."