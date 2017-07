Chester Bennington s'est pendu : Les membres de Linkin Park "dévastés"

Formé en 1996, Linkin Park a vendu plus de 70 millions d'albums à travers le monde, remportant deux Grammy Awards et empilant les tournées à succès. Le groupe venait de sortir un album, One More Light, et était actuellement en tournée pour le défendre. Venant de boucler une tournée des festivals en Europe – avec notamment un passage en France pour le Download Festival – ils devaient se lancer dans une tournée américaine dès le 27 juillet à Mansfield. Machine Gun Kelly, One ok Rock et Snoop Dogg étaient annoncés pour en assurer les premières parties.

Selon TMZ, Chester Bennington devait participer à un shooting photo ce jeudi 20 juillet. L'un des membres du groupe était d'ailleurs arrivé au domicile du chanteur peu après l'arrivée de la police, dans le but de l'amener à ce photoshoot. D'après le site américain qui ne précise pas son identité (même si Joe Hahn a été aperçu au volant de sa voiture), il était "complètement dévasté" par la nouvelle. Par ailleurs, deux heures avant la mort de Bennington, le compte officielle de Linkin Park partageait le tout nouveau clip du groupe, Talking To Myself.