Chester Bennington : Une semaine après son suicide, Linkin Park inconsolable

Le silence de Linkin Park est assourdissant. Orphelin de son chanteur, Chester Bennington, qui s'est donné la mort en se pendant le 20 juillet 2017 à l'âge de 41 ans sans laisser d'explication, le groupe culte de nu metal a immédiatement annulé sa tournée en cours, ses membres se concentrant sur leur deuil et sur la mission que le drame leur a inspiré : la prévention du suicide.

Le premier choc passé, le long et pénible travail de deuil a commencé. Talinda, la veuve de Chester et mère de leurs trois enfants (Tyler Lee, 11 ans, et Lily et Lila, 6 ans), s'est exprimée pour la première fois, confiant sa douleur et son désarroi avec des mots déchirants. Quelques heures plus tard c'était au tour de Mike Shinoda, cofondateur et pierre angulaire de Linkin Park, de prendre la parole pour partager sa peine, quelques jours après le communiqué bouleversant du groupe dans lequel il était notamment question des "démons" du regretté rockeur : "Une semaine. J'ai l'impression que c'est une éternité", écrivait-il ainsi vendredi 28 juillet, s'insurgeant au passage contre les "pourritures" qui profitent de la mort de son ami pour faire de l'argent en vendant des produits dérivés.

"Memorials"

Depuis, Dave Farrell, le bassiste de la formation américaine, s'est à son tour manifesté, dans une série de tweets publiés samedi 29 juillet, jour des obsèques de Chester Bennington dans le Jardin botanique de la Côte Sud à Palos Verdes. "Cela va sans dire, la semaine passée a été extrêmement difficile, confie le musicien de 40 ans, qui avait fait partie dans les années 1990 de l'aventure Xero (l'embryon de Linkin Park). L'effusion d'amour et de bienveillance que j'ai reçue de la part d'amis et de partout dans le monde a été incroyable. J'aimerais pouvoir remercier personnellement chacun d'entre vous pour votre amour et votre soutien. Une grande part de l'héritage de Chester résidera dans les souvenirs de lui que nous gardons dans notre coeur. C'était un père enthousiaste et enjoué, un musicien honnête et passionné et un ami loyal."

Pour perpétuer le souvenir de Chester Bennington justement, Dave Farrell, qui avait été le colocataire de Brad Delson (guitariste de Linkin Park) au temps de leurs années à la fac UCLA, a eu l'idée, "touché par les témoignages à sa mémoire à travers le monde", de republier toutes les images de ces "memorials" ou événements qui lui seraient adressées. Et il le fait effectivement, comme on peut l'observer sur son compte Twitter.

Les autres membres du groupe, pour l'instant, gardent leur chagrin pour eux. Joe Hahn avait notamment publié une très belle photo le 22 juillet. "Il brille toujours. Mon ami me manque", écrivait-il...