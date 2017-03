Chiara Ferragni : Amoureuse en vacances avec son chéri superstar

Miami se dispute avec Cancún, Hawaï et Saint-Barthélemy le titre de destination de vacances préférée des stars ! Le mannequin Devon Windsor, le tennisman Roger Federer en famille et les Anges de Victoria's Secret – venus pour raisons professionnelles – y ont récemment été aperçus. Chiara Ferragni rejoint la liste de ces touristes VIP. Elle a été photographiée à Miami Beach ce mardi 21 mars, profitant d'un après-midi ensoleillé avec son chéri et leurs amis.

Allongés sur un transat à la plage privée de l'hôtel cinq étoiles The Setai, Chiara Ferragni et Fedez ont pris un bain de soleil et naturellement immortalisé leur journée détente. Les 8,5 millions d'abonnés Instagram de la superstar italienne de 29 ans se régalent de ses photos souvenirs.

Avant de poser ses valises en Floride, Chiara Ferragni était à Los Angeles (où elle réside désormais, à cheval avec Milan), Tokyo puis Paris. La créatrice de mode a enchaîné les défilés et soirées de la Fashion Week. Elle a assisté à son dernier rendez-vous de cette folle semaine, le show Miu Miu, en compagnie de sa petite soeur Valentina.