Chiara Mastroianni enceinte à Cannes : La réaction de son père Marcello...

Après être une première fois trois ans plus tôt avec sa mère, Catherine Deneuve, c'est avec son père Marcello Mastroianni que Chiara Mastroianni monte les marches du Festival de Cannes. Elle vient présenter Trois vies et une seule mort de Raoul Ruiz dans lequel elle donne la réplique à l'immense acteur italien. Nous sommes en 1996 et la fille des deux icônes a presque 24 ans. Sur le plateau de C à vous sur France 5 le 22 novembre, elle revient sur ce moment très particulier.

Pierre Lescure dévoile aux invités et aux téléspectateurs de tendres images de la star italienne disparue et de sa fille Chiara Mastroianni durant une interview en plein Festival de Cannes. En regardant ces images, elle raconte combien le contexte de sa venue sur la Croisette était particulier : "Je me souviens que j'étais contente, un peu fière, de monter les marches avec lui. Et en fait, il se trouve que j'ai su que j'allais avoir un enfant juste avant le Festival, et je n'ai pas résisté au fait de lui dire. Je n'aurais jamais dû parce qu'au lieu que le truc soit glamour et tout ça, il a passé la soirée à me dire 'couvre-toi, mais tu vas avoir froid, mets un pull' et je lui ai dit 'mais attends, si je mets un pull, on voit plus ma robe !'. J'avais l'impression d'avoir 12 ans... Ça a été une émotion, mais très différente de ce à quoi je m'attendais. J'étais très exaspérée par ce côté... certes adorable, mais à cet âge-là, on a pas envie d'entendre ça, quoi."

En 1996 à Cannes, Chiara Mastroianni était enceinte de son premier enfant, Milo, né le 31 décembre de sa relation avec le sculpteur Pierre Torreton. Soit quelques jours après la disparition du grand Marcello... Elle est ensuite devenue maman d'Anna (14 ans), dont le père est Benjamin Biolay. Bien que séparés, ces deux-là ont su garder une tendre complicité bien visible dans C à vous où les deux artistes étaient venus parler de leur collaboration sur ¡ Encore Encore !.