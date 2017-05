Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay : "Notre mariage était assez cheap"

Sans fard, ils vont également évoquer leur mariage comme ils ne l'ont jamais fait en public. "Notre mariage était assez cheap", avoue Biolay, soutenu par son ex : "On aurait dû se lever plus tôt. Je me suis levée une demi-heure avant la mairie. Sur les photos, j'ai les yeux du petit déjeuner..." Heureusement pour les tourtereaux de l'époque, "Catherine [Deneuve] avait bien fait les choses" en lâchant "des colombes sur la place Saint-Sulpice". Plus sérieusement, Chiara Mastroianni ne semble rien regretter, elle qui n'a jamais été éduquée dans la culture du mariage et dit avoir voulu "essayer". "Notre mariage a duré", se félicite-t-elle.

Tendres complices, fusionnels et ultra-glamour comme le prouve la couverture du magazine, Chiara et Benjamin se sont également souvenu de leur première rencontre, dans une maison de disques qui voulait déjà additionner leurs talents. "Nous n'étions pas emballés par le projet et avons préféré aller boire un café ensemble", raconte l'actrice, qui a fini dans les bras du magnétique auteur-compositeur-interprète et acteur français. "Cette entente, cela ne s'est pas produit tout seul, nous avons fait beaucoup d'efforts, moyennant quoi...", souligne mystérieusement la comédienne de 44 ans. "Nous sommes comme des vieux enfants", avoue-t-elle, ironisant : "On aimerait lancer une campagne type The Kooples version 'séparés depuis...'."

Interview à retrouver en intégralité dans Madame Figaro, numéro du 5/6 mai 2017.