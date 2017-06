Chiara Mastroianni, fille de Catherine Deneuve, rêvait "d'une mère normale"

Demi-soeur de Christian Vadim, Chiara Mastroianni réagit à ses propos, lui qui décrit sa relation avec leur mère Catherine Deneuve comme "speed et fusionnelle" : "C'était vrai quand j'étais enfant ou adolescente en raison de ses absences fréquentes. J'avais un tel sentiment de manque... Je le vivais comme une injustice, je rêvais d'avoir une mère normale, avec des horaires de bureau, joignable quoi qu'il arrive. D'autant plus mon père était loin, il résidait alors en Italie. Avec le temps, heureusement, on grandit, on s'émancipe."

Un mère que Chiara Mastroianni décrit comme étant dotée d'une "intelligence assez redoutable" : "Et, plus le temps passe, plus elle est libérée. C'est un vrai exemple." Catherine Deneuve l'a aussi beaucoup protégée et c'est pourquoi elle ne l'a jamais emmenée sur un plateau de télévision ou dans les festivals quand elle était petite : "Une fois, elle m'a dit : 'Si, un jour, tu vas à Cannes, ce sera parce que tu as fait un film, grâce à ton travail.' Quand c'est arrivé, j'ai compris combien c'était juste." Elle-même maman de deux enfants (Anna, 14 ans, née de sa relation avec Benjamin Biolay et Milo, 20 ans, dont le père est le sculpteur Pierre Torreton), elle a pu discuter de la gestion de la célébrité quand on a des enfants avec sa mère.

Toutes deux comédiennes qui ont souvent joué ensemble – elles travaillent actuellement sur le film Le Dernier Vide-grenier de Claire Darling, réalisé par Julie Bertuccelli –, Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni ont connu des moments d'exaspération comme dans toutes relations mère-fille : "Nous avons tous un rapport ambivalent avec notre mère : on l'admire, on la craint, on se projette sur elle. On veut lui ressembler ou alors pas du tout, et on finit par faire les mêmes bêtises ! (...) Elle a une personnalité très forte, et moi aussi mine de rien : il nous arrive de nous disputer, on n'est pas des mollusques ! Mais l'admiration, qui n'est pas un sentiment qu'on choisit, aide à dépasser beaucoup de choses."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Elle du 16 juin