Chiara Mastroianni primée à Cannes : Son ex Benjamin Biolay aux anges !

"Je n'ai jamais gagné de prix, alors merci. Je partage ce prix avec les autres acteurs : Vincent Lacoste, Camille Cottin et Benjamin Biolay. Si je n'avais eu ces partenaires, je ne serais pas ici", a déclaré d'une voix tremblante Chiara Mastroianni lors de la cérémonie de clôture d'Un certain regard ce 24 mai 2019. "Je voudrais offrir ce prix à Christophe Honoré", a ajouté l'actrice. Dans ce film elle incarne Maria, une épouse infidèle qui après vingt ans de mariage, quitte le domicile conjugal à l'issue d'une dispute avec son mari pour passer la nuit à l'hôtel. Alors qu'elle tente de faire le point, plusieurs personnes de sa vie passée entrent en scène.

Le prix Un certain regard, plus haute récompense de cette section parallèle, a été attribué au Brésilien Karim Aïnouz pour La Vie invisible de Euridice Gusmao. "Je dédie ce film à toutes les femmes du monde et à mes actrices", a-t-il déclaré en recevant sa récompense. La vie invisible de Euridice Gusmao est une évocation du machisme à travers le destin de deux soeurs qui ne peuvent pas vivre leurs rêves, à cause du poids de la société brésilienne dans les années 50. Deux films espagnols ont par ailleurs été distingués: Viendra le feu d'Olivier Laxe (prix du jury) et Liberté d'Albert Serra (prix spécial du jury). Le prix de la mise en scène a récompensé le Russe Kantemir Balagov, 27 ans pour Beanpole (Une grande fille), son deuxième long métrage après le remarqué Tesnota. Enfin, le coup de coeur du jury a été attribué ex-aequo à La femme de mon frère de la Québécoise Monia Chokri, actrice vue chez Xavier Dolan, et The Climb de l'Américain Michael Covino. Le Français Bruno Dumont a bénéficié d'une mention spéciale du jury pour son film Jeanne.

La valse des prix cannois continue...

La Queer Palm 2019 a été elle décernée vendredi soir au long métrage Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui raconte avec pudeur une histoire d'amour interdite entre deux femmes aux destins opposés, dans un XVIIIe siècle corseté. "Le film que nous avons choisi de récompenser (...) n'est pas seulement une histoire lesbienne mais, avant tout, un grand film de cinéma", a justifié le jury présidé par la comédienne Virginie Ledoyen.

Enfin, Quentin Tarantino a lui aussi déjà obtenu un prix, mais surprenant : la Palm Dog ! Chaque année depuis 2001, la Palm Dog récompense le meilleur chien de cinéma, parmi tous les films en sélection durant la quinzaine. Le regretté Uggie de The Artist ou encore Mops de Marie-Antoinette ont reçu le prestigieux collier, décerné lors d'une cérémonie organisée sur la Croisette. Pour l'édition 2019, c'est le pitbull Brandy de Once Upon a Time... in Hollywood qui a gagné. Tarantino s'est d'ailleurs rendu à l'événement, accompagné de son épouse Daniella Pick.