Chiara Mastroianni proche de son ex Benjamin Biolay : "On a un enfant ensemble"

Elle-même fille de parents séparés – Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni –, Chiara Mastroianni a tout fait pour que sa famille soit la plus sereine possible après sa rupture avec l'auteur-compositeur-interprète, chanteur et acteur Benjamin Biolay. En effet, les anciens époux sont parents d'une fille, Anna, 14 ans – la comédienne a également un fils, Milo, 20 ans, né de sa relation avec le sculpteur Pierre Torreton – et oeuvrent pour l'harmonie familiale. Les deux artistes sont ainsi restés proches depuis leur divorce et cela va plus loin puisqu'ils collaborent artistiquement. Ils étaient ainsi réunis pour la sortie de l'album Palermo Hollywood de Biolay, sur lequel chante Mastroianni. Dans les pages du magazine Elle, celle que l'on retrouvera dans le thriller K.O. avec Laurent Lafitte revient sur leur belle relation :

"Je dis pour blaguer qu'on s'entend mieux maintenant qu'avant ! On a une super relation, c'est vrai. C'est le fruit d'une volonté, parce qu'on a un enfant ensemble. Je n'ai jamais connu mes parents ensemble, mais ils ont toujours fait en sorte de se voir en tant qu'amis pour moi. Le côté famille recomposée, c'est une seconde nature... même si cela demande des efforts, il ne faut pas se mentir. On se connaît dans nos bons et nos mauvais jours, et, avec le temps, on arrive mieux à prendre soin de l'autre. Mais nous avons toujours gardé un rapport de confiance absolue dans le travail", confie Chiara Mastroianni dans le magazine Elle.

"Avec Benjamin, tout me semble toujours simple et facile, a confessé à Madame Figaro Chiara Mastroianni, qui a fait une confiance aveugle à son ex. C'est lui qui m'a fait monter sur scène, sinon j'en serais incapable." De son côté, Benjamin ne tarissait pas d'éloges à propos de son ex-femme, "une bonne chanteuse et une bonne musicienne", "habitée" et "multiple". Ils se sont mariés en 2002 et même s'ils décrivent leurs noces comme "un peu cheap", l'actrice ajoute : "On aurait dû se lever plus tôt. Je me suis levée une demi-heure avant la mairie. Sur les photos, j'ai les yeux du petit déjeuner..."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Elle du 16 juin