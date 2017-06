Chiara Mastroianni : Sa fille Anna "beaucoup plus forte" qu'elle au même âge

Hors caméra, la vie de la comédienne est heureusement bien plus paisible. Elle est la maman de deux enfants, Milo, 20 ans, qu'elle a eu avec le sculpteur Pierre Torreton, et Anna, 14 ans, dont le père est Benjamin Biolay et dont elle est toujours très proche, notamment artistiquement (elle a participé à son dernier album, Palermo Hollywood). C'est de sa fille qu'elle parle dans les colonnes du magazine Elle, avec tendresse bien sûr.

Chiara Mastroianni confie dans Elle avoir été une jeune fille très sensible : "J'ai longtemps été débordée par mes émotions, surtout à la puberté... J'ai détesté ça ! Pour rien au monde, je ne retournerais à l'adolescence." Sa fille Anna est en plein de dedans : "Elle est beaucoup plus forte que je ne l'étais à son âge. Moi, j'avais envie de disparaître. Je n'ai gardé aucune photo, j'ai tout détruit. Il faut dire que j'avais la totale : rien qu'avec l'appareil dentaire que je portais à l'époque, je ressemblais à Requin, le géant de Moonraker."

Avec sa mère Catherine Deneuve, l'adolescente qu'était Chiara Mastroianni avait noué une relation "speed et fusionnelle", pour reprendre les mots de son demi-frère Christian Vadim. Elle précise : "C'était vrai quand j'étais enfant ou adolescente en raison de ses absences fréquentes. J'avais un tel sentiment de manque... Je le vivais comme une injustice, je rêvais d'avoir une mère normale, avec des horaires de bureau, joignable quoi qu'il arrive. D'autant plus que mon père était loin, il résidait alors en Italie. Avec le temps, heureusement, on grandit, on s'émancipe."

Retrouvez l'intégralité de l'entretien dans le magazine Elle du 16 juin