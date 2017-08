Chicharito amoureux de l'actrice Andrea Duro : le couple officialise

S'il a animé le mercato jusqu'à son recrutement le 24 juillet 2017 par West Ham United, l'ancien attaquant de Manchester United, du Real Madrid et du Bayer Leverkusen a également fait frémir la presse du coeur.

Après avoir été impliqué dans un triangle amoureux avec la journaliste Lucia Villalon et l'actrice Camilla Sodi, Javier Hernandez, 29 ans, a jeté son dévolu sur Andrea Duro, star de la série Physique ou Chimie (2008-2011, diffusée en France notamment sur NRJ 12). Après des échanges chargés de sous-entendus en commentaires d'une photo de la jeune femme et une photo à deux où celle-ci n'apparaissait que de dos dans les bras du footballeur, madame avait franchi un cap de plus en adressant samedi dernier une slide de sa story Instagram assortie d'un coeur à son amoureux, lors d'un dîner entre copines. L'heureux élu y avait répondu par le même biais, capturant une image et y ajoutant notamment une émoticône aux yeux remplis de coeur, comme on peut le voir sur le site as.com.