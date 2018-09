Chico and the Gipsies : Babato condamné pour agression sexuelle

Il y a deux ans, le groupe Chico and the Gipsies était secoué par la mise en examen de l'un des siens : Alain Bourguet, dit Babato. L'artiste avait été placé en garde à vue après la plainte d'une femme de 26 ans et il vient d'être condamné pour "tentative d'agression sexuelle".

