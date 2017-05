Chimène Badi : Bientôt maman ? "C'est pénible..."

Alors qu'elle prépare son prochain disque solo pour l'an prochain, Chimène Badi est toutefois de retour dans bacs avec le disque Méditerranéennes, sur lequel elle donne de la voix aux côtés d'autres artistes. La chanteuse s'est pliée à l'exercice promo et a fait le point sur sa vie d'artiste et sa vie personnelle auprès de Femme actuelle.

À 34 ans, Chimène Badi est bien dans ses baskets et elle le revendique ! "J'aime bien ma gueule aujourd'hui, je l'assume. J'ai eu la chance que les jugements ne me brisent pas car j'étais bien entourée. (...) Je me suis beaucoup cherchée. Quelques kilos en trop ne m'empêcheront pas, aujourd'hui, de monter sur scène ou de passer à la télé. Mais, à mes débuts, cela a gâché mon plaisir : je suis passée à côté de grands moments parce que je focalisais sur mon physique", a-t-elle confié à Faustine Bollaert.

Délestée de 35 kilos, et malgré les "4 ou 5 kilos en trop" qu'elle voudrait perdre, Chimène Badi ne cherche plus à entrer dans une case. "De toutes façons, je n'ai pas le choix... alors autant m'éclater et en profiter !", dit-elle. Amoureuse d'un homme avec lequel elle entretient la discrétion, la star confesse qu'en dépit son bonheur personnel et professionnel, une chose l'agace : qu'on lui mette la pression pour avoir un bébé ! "C'est pénible. J'adore ma carrière, j'ai plein de choses à vivre avant de devenir mère", assure-t-elle. Et puis, comme elle le confesse, quand elle était petite elle rêvait d'être artiste et d'adopter. "J'entamerai donc des démarches dans ce sens si un jour il était trop tard pour en avoir un", ajoute-t-elle.

Thomas Montet

L'intégralité de l'interview de Chimène Badi est à lire dans Femme actuelle en kiosques le 13 mai 2017