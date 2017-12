Chimène Badi regrette DALS : "J'étais ravie de sortir de l'émission"

Chimène Badi (35 ans) ne garde pas un très bon souvenir de sa participation à Danse avec les stars (TF1).

Candidate de la troisième saison en 2012, la jeune femme a partagé son aventure avec le danseur professionnel Julien Brugel. Si sur le parquet, elle semblait heureuse et déterminée, en coulisses, Chimène Badi était beaucoup moins sereine. Il faut dire qu'elle aurait été incitée à participer à cette belle compétition par les personnes avec lesquelles elle travaillait à l'époque. "Toute seule je n'aurais peut-être pas pris la décision de faire ce concours", a-t-elle confié dans On refait la télé sur RTL.

Si avec beaucoup de recul, l'interprète d'Entre nous s'est rendu compte que ça lui avait "appris certaines choses", "sur le moment, c'était très compliqué" : "Pendant les répétitions, tout se passe bien, on maîtrise sa chorégraphie. Et il y a ce truc du moment où on est là, dans cette arène, où il y a les caméras sur vous, il y a cette voix là qui dit : 'Sur un cha cha, Chimène Badi et son partenaire', et là vous avez le coeur qui va tomber (...). Je pense que si ça avait été dans un autre contexte, je me serais éclatée. Mais là j'étais complètement bloquée."

L'ancienne star de la comédie musicale Cats était donc "ravie de sortir de l'émission". Elle a toutefois vite précisé que Danse avec les stars était un beau programme, surtout pour les "personnes qui se sentent capables d'assumer toute cette pression", car elle permet de se dépasser. Cette aventure n'était juste pas faite pour elle.