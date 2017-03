Chirurgie esthétique : Un girlsband vante les mérites du bistouri dans un clip

Elles sont toutes âgées de 25 ans environ, font partie d'un groupe de K-pop et sont prêtes à tout pour faire parler d'elles. Relativement connues en Corée du Sud, les quatre membres de Six Bomb ont provoqué un certain buzz controversé après avoir enregistré un clip vantant les mérites du bistouri.

Dans Becoming Prettier ("devenir plus jolies" en VF), Soa, Dain, Gabin et Seulbi racontent en effet avec fierté et en chanson pourquoi elles ont fait le choix de subir de multiples opérations de chirurgie esthétique. Obsédées par leur image et bien déterminée à se faire leur propre publicité, les jeunes femmes se sont notamment fait opérer des paupières afin d'agrandir et d'arrondir leurs yeux, ont affiné leur visage et ont eu recours à des implants mammaires.

Contacté par l'AFP, leur management a confirmé qu'il avait financé toute cette chirurgie pour environ 100 millions de wons, soit 82 000 euros. "Elles ont eu quasiment tous les types d'opérations qui existent pour le visage, a déclaré Kim Il-Woong. On n'a commis aucun crime. Notre seul crime serait d'en parler aussi franchement", a-t-il ajouté en réponse aux critiques des internautes.

Je suis fière d'avoir l'air si belle à la télé

A Séoul, une grande clinique a confirmé que les membres de Six Bomb avaient subi moult opérations de chirurgie "toutes au-dessus de la taille". L'une des chanteuses, Soa, a toutefois expliqué qu'elle avait longtemps réfléchi avant de se faire opérer des paupières. "J'étais vraiment satisfaite de mes yeux d'origine alors j'ai dû y réfléchir à deux fois avant de participer au concept", a-t-elle déclaré. "J'adore mon nouveau visage et je suis fière d'avoir l'air si belle à la télé", a pour sa part confié Dain.

La Corée du Sud est le troisième marché au monde pour la chirurgie esthétique. Environ 1,3 million d'opérations y sont effectuées chaque année, toujours selon l'AFP. Pour Jung Seul-Ah, chargée de suivre les médias pour le compte de l'association militante Korea Womenlink, le cas des Six Bom est l'illustration parfaite de la "culture de la chirurgie esthétique" prégnant dans une société qui arrive en dernière place pour l'égalité des sexes. "C'est de la survie sociale. La chirurgie esthétique est primordiale pour de nombreuses femmes qui ne sont pas considérées comme suffisamment jolies. C'est une nécessité absolue pour les stars féminines dont le physique, un capital, est vénéré et consommé", a-t-elle conclu.