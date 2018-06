Chloe Ayling, kidnappée : "Je pensais que je devrais peut-être coucher avec lui"

Son ravisseur, Lukasz Herba, vient d'être condamné à 16 ans et 9 mois de prison. Chloe s'en réjouit et retrace son cauchemar dans une nouvelle interview. Le mannequin confie avoir envisagé de coucher avec le criminel pour s'attirer sa sympathie et rester vivante.

En août 2017, les détails d'un crime ont fait frémir la Toile et les réseaux sociaux. Enlevée, séquestrée et presque vendue comme esclave sexuelle, la victime, le mannequin Chloe Ayling, raconte son cauchemar pour la première fois depuis la condamnation de son ravisseur. Elle révèle notamment qu'elle était prête à tout pour ne pas mourir... À lire aussi Chloe Ayling, kidnappée pour être vendue : Le frère de son ravisseur arrêté C'est avec The Sun que Chloe Ayling s'est entretenue. La bombe de tout juste 21 ans a retracé la semaine de son enlèvement survenu le mardi 11 juillet 2017. Chloe venait alors d'arriver à Milan pour ce qu'elle pensait être une séance photo. Elle avait rencontré le cerveau de ce qui allait s'avérer être un guet-apens, Lukasz Herba, quelques jours plus tôt à Paris. "Tu serais idiote d'essayer de t'échapper maintenant. Ce serait la peine de mort immédiate", lui a-t-il dit dès son deuxième jour de captivité. Chloe Ayling songe alors au pire afin de rester en vie : "Je pensais que je devrais peut-être coucher avec lui. Ma seule stratégie pour m'en tirer vivante était de faire en sorte qu'il m'apprécie." Lundi 11 juin, Lukasz Herba a été condamné à 16 ans et 9 mois de prison pour enlèvement, tentative d'extorsion (correspondant à la demande de rançon à la famille de Chloe) et usage de faux. Chloe Ayling a réagi à l'information sur Facebook : "Merci à tous ceux qui ont cru en moi depuis le début. Aujourd'hui, justice a été rendue en condamnant le kidnappeur à une condamnation de près de 17 ans de prison pour ce qu'il m'a fait. Honte aux idiots qui ont douté de ce qui m'est arrivé et qui pensent en savoir plus que les autorités italiennes."

