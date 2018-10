Chloe Bennet célibataire : L'actrice se sépare de Logan Paul

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Chloe Bennet et Logan Paul sont tristes d'apprendre la séparation du couple. L'actrice et son chéri youtubeur ont rompu, une séparation en bons termes motivée par l'incompatibilité de leurs agendas.

La triste nouvelle a été confirmée par JustJared. Citant deux sources non identifiées, le site américain précise que Chloe Bennet et Logan Paul se sont séparés en septembre, un peu plus d'un an après le début de leur histoire d'amour. "Ils s'aiment encore beaucoup mais leurs vies ne sont pas compatibles pour l'instant. Ils prennent le temps de se recentrer sur eux-mêmes", explique un premier insider.

"Logan et Chloe avaient un rythme étrange et amusant qui a très bien fonctionné pendant un long moment. Quand ils étaient ensemble, il n'y avait plus personne", complète la seconde source. Avant de fréquenter Logan Paul, Chloe était en couple avec l'acteur Austin Nichols, révélé dans la série Les Frères Scott.

Cet été, Chloe Bennet et Logan Paul ont passé une partie de leurs vacances à Paris. Ils ont notamment adopté une truie naine qu'ils ont prénommée Pearl Bingbing.