Chloë Grace Moretz en deuil : "Repose en paix mon amour"

Après Jessica Alba, qui pleurait récemment la disparition de sa meilleure amie, c'est au tour de Chloë Grace Moretz de saluer la mémoire de son chien, Fuller. Mardi 1er août, elle a publié un premier message pour annoncer la mort de son ami canin. "Repose en paix mon très cher Fuller. Je t'aime plus que tout. Tu as été mon protecteur et mon meilleur ami depuis toute petite et je souhaitais que la fin ne vienne pas si rapidement, mais je sais que tu es maintenant en paix. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu me manqueras pour toujours", écrit-elle en légende de la photo où son chien pose fièrement, la langue pendante.